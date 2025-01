iPhone lässt sich neu in Windows Startmenü einbinden

Microsoft gibt via Blogpost bekannt , dass nun auch iPhone-User in den Genuss der Phone-Link-Funktion kommen, um ihr Smartphone in das Startmenü des Betriebssystems zu integrieren. Android-User können bereits seit Dezember 2024 auf diese Funktion zugreifen. Phone Link ermöglicht es, über das Windows-Startmenü auf gewisse Funktionen des Smartphones zuzugreifen. So können etwa Kontakte aufgerufen und auch Telefonate über den Computer abgehalten werden. Ferner ist auch das Versenden und Empfangen von Nachrichten wie auch das Überblicken von Push-Nachrichten möglich. Besonders nützlich ist überdies, dass auch Daten vom Telefon auf den Rechner übertragen werden können.Die Verbindung über Phone Link wird per Bluetooth aufgebaut. Initiiert wird der Verbindungsaufbau über das Startmenü. Dort wählt man aus, ob man ein iPhone oder ein Android-Gerät koppeln möchte und folgt anschliessend den Anweisungen. Phone Link ist derzeit für beide mobile Plattformen ausschliesslich für Windows Insider vorgesehen. Voraussetzung ist ein Windows 11 Insider Preview Build 4805 im Beta Channel oder 26120.3000 im Dev Channel. Auf der Smartphone-Seite nennt Microsoft keine Voraussetzungen. (dok)