Upgrade auf Windows 11 24H2 wird auf Windows-10-PCs angeboten

Nachdem Microsoft vergangene Woche dazu übergegangen ist, nicht verwaltete Windows-11-Rechner mit Home- und Pro-Versionen automatisch auf Windows 11 24H2 zu migrieren ("Swiss IT Magazine" berichtete ), sind nun die Windows-10-Rechner an der Reihe. Wie der Softwarekonzern via Release-Health-Seiten diese Woche bekannt gegeben hat, wird das Upgrade auf W11 24H2 nun graduell auch allen Rechnern mit Windows 10 22H2 angeboten.Entspricht der Windows-10-Rechner den Mindestvorgaben, kann über die Update-Suchen-Routine geprüft werden, ob die Upgrade-Option zur Verfügung steht, und im positiven Fall die Aktualisierung auf Windows 11 angestossen werden. Anders als bei den Windows-11-Systemen lässt sich das Update hier bei Bedarf also noch hinauszögern und die Aktualisierung erfolgt (noch) nicht automatisch.Allerdings muss davon ausgegangen werden, dass das Upgrade auf Windows 11 24H2 nicht bereitgestellt wird, wenn auf dem System inkompatible Komponenten oder Installationen vorliegen. Davon betroffen sind unter anderem etwa eine Reihe von Asus-Rechnern wie auch Gaming-PCs mit aktivierter Auto-HDR-Funktion. (rd)