Microsoft startet automatisches Update auf Windows 11 24H2

Microsoft hat damit begonnen, Windows-11-PCs automatisch auf Windows 11 24H2 zu aktualisieren: "Wir haben eine neue Phase in der schrittweisen Einführung von Version 24H2 erreicht. Berechtigte Geräte mit den Home- und Pro-Editionen von Windows 11, den Versionen 23H2 und 22H2, werden schrittweise auf Version 24H2 aktualisiert", heisst es auf der Release-Health-Webseite zu Windows 11. Die automatische Aktualisierung betrifft aber nur Geräte, die nicht durch die IT Abteilung verwaltet werden. Geschäftskunden mit zentralem Management ihrer PCs können selbst bestimmen, ob, wann und wie das Update stattfinden soll.Vor dem Start des automatischen Updates hat Microsoft verschiedene Unzulänglichkeiten der bisherigen 24H2-Releases ausgeräumt, darunter Probleme mit den Ubisoft-Games Avatar: Frontiers of Pandora – Title Update 1.2 und Star Wars Outlaws – Title Update 1.4.0 sowie Assassin's Creed: Odyssey, Origins und Valhalla. Geräte, auf denen diese Games installiert sind konnten bisher nicht auf 24H2 updaten. Diese Probleme seien nun allgemein gelöst, verkündet Microsoft . Die Safeguard ID für Avatar und Star Wars Outlaws wurde bereits im Dezember 2024 aufgehoben, diejenige für Assassin's Creed am 16. Januar 2025. Es könne allerdings bis zu 48 Stunden dauern, bis das 24H2-Update in Windows Update erscheine – dieser Zeitraum ist mittlerweile jedoch verstrichen. (ubi)