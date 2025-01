Kostet das Upgrade auf Windows 11 nach dem 14. Oktober?

Diese Woche hat Microsoft einen Blog-Beitrag veröffentlicht, der einmal mehr den Wechsel von Windows 10 auf Windows 11 thematisierte. Seltsam am Beitrag war allerdings der Titel "Gratis-Upgrade auf Windows 11 (nur für eine begrenzte Zeit)", der andeutete, dass das Upgrade auf Windows 11 nach dem Support-Ende von Windows 10 am kommenden 14. Oktober nicht mehr kostenlos zur Verfügung gestellt wird, respektive dass man dann dafür zur Kasse gebeten wird.Dazu erklärte Microsoft im Blog-Post ebenfalls, dass unter Windows 10 ab dem 14. Oktober die Apps von Microsoft 365 nicht mehr unterstützt werden. Microsoft weist im Beitrag zwar auf die Möglichkeit der Extended Security Updates (ESU) hin, sagt aber nicht, ob sich die M365-Apps bei ESU-Nutzung weiterhin einsetzen lassen. Dazu stellt sich auch die Frage, ob sich die Apps weiternutzen lassen, wenn die Windows-10-Updates über einen Drittanbieter wie 0patch bereitgestellt werden.Microsofts Blog-Post hat damit mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet wurden. Ebenfalls kaum hilfreich ist der Fakt, dass der Beitrag schon kurz nach Veröffentlichung wieder offline genommen wurde und mittlerweile nur noch via Wayback Machine zugänglich ist. (rd)