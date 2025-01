Microsoft startet mit Administrator Protection für Windows 11

Seit einigen Monaten testet Microsoft bei wenigen Usern ein neues Security-Feature namens Administrator Protection für Windows 11. Jetzt wollen die Redmonder den Kreis der Testenden erweitern: Das neue Feature steht im aktuellen Canary Build von Windows 11 den entsprechend registrierten Windows Insidern zur Verfügung, genauer gesagt im Windows 11 Insider Preview Build 27774.Ist Administrator Protection aktiviert, erhalten auf dem System als Administrator definierte User generell nur Standard-Privilegien. Falls höhere Privilegien erforderlich sind, erscheinen Prompts zur zusätzlichen Authentifizierung – zum Beispiel beim Aufruf von nicht vertrauenswürdigen oder unsignierten Apps: "Bei aktiviertem Administratorschutz wird die Eingabeaufforderung, die die Autorisierung des Benutzers für das Erhöhen (der Privilegien) von nicht vertrauenswürdigen und nicht signierten Anwendungen anfordert, jetzt mit erweiterten farbcodierten Bereichen angezeigt, die sich über die Beschreibung der Anwendung erstrecken."Des Weiteren merkt Microsoft in den Release Notes zum neuesten Canary Build an: "Der Administratorschutz lässt sich jetzt in den Windows-Sicherheitseinstellungen auf der Registerkarte 'Kontoschutz' aktivieren. Dadurch können Benutzer diese Funktion ohne die Hilfe von IT-Administratoren aktivieren. Auch Windows-Home-Nutzer können den Administratorschutz über die Windows-Sicherheitseinstellungen aktivieren. Das Ändern dieser Einstellung erfordert einen Neustart von Windows." (ubi)