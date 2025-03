Firefox 137 mit nur wenig neuen Features

Mozilla veröffentlicht seinen Browser Firefox per 1. April 2025 in Version 137. Die neue Ausgabe bringt für Nutzer keine weltbewegenden Neuerungen, wartet aber dennoch mit einigen neuen Features auf. So lässt sich das Layout nun wieder zwischen horizontalen und vertikalen Tabs umstellen. Neu identifiziert Firefox alle Links in PDFs und kann sie in anklickbare Hyperlinks umwandeln. Unter MacOS heisst die Tastenkombination zur Vervollständigung von Suchstrings zu .com-Adressen neu Command-Enter statt Ctrl-Enter, und unter Linux und Android versteht sich Firefox 137 endlich auf das Abspielen von HEVC-Videos, dies via Video Acceleration API.Für Entwickler steht neu zum Beispiel die CSS-Eigenschaft text-decoration-line bereit, mit der etwa Orthografie- oder Grammatikfehler in Texten markiert werden können, analog zu Textverarbeitungsprogrammen. Weitere Neuerungen, Änderungen und entfernte Developer-bezogene Features listet Mozilla in einem speziellen Artikel auf.Firefox 137 für Windows steht ab sofort in unserer Freeware Library zum Download bereit . (ubi)