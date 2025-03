Google startet mit KI-Zusammenfassung in Suchresultaten

Ab sofort zeigt die Google-Suche auch in der Schweiz seine "Übersicht mit KI", sprich KI-Antworten und -Zusammenfassungen an. Das Feature ist in Deutsch, Französisch und Italienisch verfügbar und für angemeldete Nutzer ab 18 Jahren nutzbar.Umstritten ist nach wie vor, ob Google damit den Websites, auf denen die eigentliche Antwort zu finden wäre, nicht die Klicks wegnimmt. In der zugehörigen Mitteilung versucht der Suchriese, dies aber direkt zu entschärfen: Die Nutzer würden die in den KI-Zusammenfassung angezeigten Links sogar mehr anklicken, als wenn die Seite als herkömmliches Suchresultat angezeigt wird. Weiter entstünden mit dieser Funktion neue Möglichkeiten, mit Verlagen, Unternehmen Content-Kreatoren zu interagieren, wie es weiter heisst.Trotz entsprechendem Account war die Funktion im Test von "Swiss IT Magazine" am Mittwochmorgen noch nicht verfügbar. Der Rollout läuft zu diesem Zeitpunkt offenbar also noch und ist noch nicht bei allen Nutzern angekommen. Weitere Länder, die neu die Übersicht mit KI nutzen können sind Belgien, Deutschland, Irland, Italien, Österreich, Polen, Portugal und Spanien. (win)