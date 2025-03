Google roll KI-Suche für Gmail aus

Google verbessert die Suche in seinem E-Mail-Dienst Gmail dank Künstlicher Intelligenz. Wie der Suchmaschinenriese via Blog ankündigt , soll die neue KI-Suche den Usern helfen, gesuchte E-Mails schneller und präziser zu finden. Dank KI werden Suchergebnisse nicht mehr nur chronologisch nach Stichwörtern geordnet, sondern es werden auch zusätzlich Faktoren wie Aktualität, häufig geöffnete E-Mails und regelmässige Kontakte berücksichtigt. Damit sollen relevante Nachrichten weiter oben in den Suchergebnissen erscheinen.Laut Google ersetzt die Neuerung jedoch nicht die bisherige Suchmethode. Stattdessen können Anwender künftig zwischen den chronologisch sortierten Ergebnissen nach Stichwörtern und der neuen Option "Relevanteste Ergebnisse" wechseln.Die erweiterte Suche wird derzeit weltweit für private Google-Konten eingeführt und steht sowohl in der Webversion von Gmail als auch in den offiziellen Gmail-Apps für Android und iOS zur Verfügung. Eine Ausweitung auf Geschäftskunden ist laut Google geplant – ein Zeitplan wird nicht genannt. (mw)