Google Pixel 9a ohne Kamera-Höcker

Google erweitert sein Smartphone-Portfolio um das Pixel 9a – quasi die Einsteigerversion der Pixel-9-Familie, die seit letztem Herbst erhältlich ist. Das Pixel 9a kommt – wie auch das Pixel 9 – mit einem 6,3-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 2424 x 1080 Pixeln, einer Bildwiederholfrequenz von 60 bis 120 Hz und einer maximalen Helligkeit von 2700 Nits. Im Innern des Pixel 9a arbeitet der Tensor G4, der auch in den übrigen Pixel-9-Smartphones steckt und im Falle des 9a von 8 GB RAM und wahlweise 128 oder 256 GB Speicherkapazität begleitet wird. Der Akku des Pixel 9a fasst 5100 mAh und soll bis zu 30 Stunden reichen respektive bis zu 100 Stunden im Stromsparmodus. Damit übertrifft das Einstiegsmodell das Pixel 9, dessen 4700-mAh-Akku "nur" für 24 Stunden reicht. Auch das 186 Gramm schwere und 8,9 Millimeter dicke Pixel 9a kann kabellos geladen werden. Ansonsten gibt es WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC sowie Android 15 mit dem Versprechen auf sieben Jahre Updates.Unterschiede zum Pixel 9 und vor allem zum Pixel 9 Pro finden sich, was die Kamera angeht. Während die Kameras bei den bisherigen Pixel-Modellen in einem hervorstehenden Balken an der Rückseite des Geräts verbaut wurden, hat Google die Linsen beim Pixel 9a weitgehend im Gerät versenkt – sicherlich ein Pluspunkt. Dabei verbaut Google ein Kamerasetup bestehend aus einer 48-Megapixel-Weitwinkellinse und einer 13-Megapixel-Ultraweitwinkellinse. Beim Pixel 9 finden sich derweil ein 50- und ein 48-MP-Sensor (Weit- und Ultraweitwinkel) und ausserdem ein 2-fach optischer Zoom, der beim neuen Modell fehlt. Die Frontkamera des Pixel 9a bietet 13 Megapixel, aber keinen Autofokus wie die 10,5-MP-Frontkamera des Pixel 9.