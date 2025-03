Anmeldung für Digital Economy Award 2025 gestartet

Digital Excellence (Subkategorien "Commercial" und "NPO & Government")

ICT Education & Training

Next Global Hot Thing

NextGen Hero

The Pascal

Die Anmeldephase für den Digital Economy Award 2025 ist gestartet. Bis zum 16. Mai können sich laut dem Veranstalter SwissICT Unternehmen, Organisationen und digitale Vorreiterinnen und Vorreiter für Auszeichnungen bewerben. Insgesamt werden fünf Preise in folgenden Kategorien vergeben:Die Preise werden schliesslich in der Award-Nacht am 13. November 2025 im Hallenstadion Zürich überreicht. Unter den bis zu 1000 erwarteten Teilnehmern aus der Schweizer Wirtschaft, Wissenschaft und Politik werden auch Bundesrat Albert Rösti und Bundeskanzler Viktor Rossi anwesend sein.Neu ist im Austragungsjahr 2025, dass auch Drittpersonen Kandidaten für die Kategorien Digital Excellence und ICT Education & Training nominieren können. Hier geht’s zum Nominierungsformular Die Gewinner des letztjährigen Digital Economy Awards finden sich hier. (win)