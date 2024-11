Das sind die Gewinner der Digital Economy Awards 2024

Am 14. November fand im Zürcher Hallenstadion die Verleihung er diesjährigen Digital Economy Awards statt. Im Beisein von nationalen Politik- und Wirtschaftsgrössen wurden acht Gewinner prämiert. Für den Award wurden von einer Juy 27 Finalisten ermittelt, die in sechs Kategorien für einen Award angetreten waren. Der vom Fachverband SwissICT organisierte Digital Economy Award soll all jenen eine Plattform bieten, die das "Business von morgen erschaffen und dafür sorgen, dass die Schweiz nachhaltig spitze bleibt", so die Veranstalter.Folgende Sieger wurden heuer mit einem der begehrten Awards ausgezeichnet: In der Kategorie "Digital Innovation of the Year" ging die Auszeichnung an Schweiz Tourismus für den virtuellen Assistenten Artifact. In der Kategorie "Digital Excellence Commercial" wurde die Firma Robonnement für Robotik-Entwicklungen geehrt. Der Versicherer Suva bekam ferner einen Award in der Kategorie "Digital Excellence Governance & NPO" für ein breit angelegtes Transformationskonzept. In der Kategorie "Next Global Hot Thing – in AI" holte sich weiter das Unternehmen Cradle einen Award für eine Biologie-Plattform zur Protein-Erstellung und in der Kategorie "ICT Education Excellence" ging der Award an die UBS für ihr breites Angebot zur Berufsbildung.Bei den Einzelpersonen wurden als "Next Gen Hero" schliesslich Selina Pfyffer und David Cleres für ihr Engagement in den Bereichen Umwelttechnik und Gender Gap geehrt und Init7-Gründer und CEO Fredy Künzler bekam einen "The Pascal"-Award für sein Engamgenet im Glasfaserstreit mit den Telcos. (rd)