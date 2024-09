Stobag-CIO Daniel Fiechter gewinnt Swiss CIO Award 2024

Daniel Fiechter, CIO beim Sonnen- und Wetterschutzsystemhersteller Stobag, wurde mit dem Confare Swiss CIO Award 2024 ausgezeichnet. Die Verleihung fand am 25. September in Zürich statt, wo Confare-Geschäftsführer Michael Ghezzo und Jan Leitermann, Jury-Vorsitzender und Head of Technology Consulting Switzerland bei EY , die Preise überreichten.Fiechter wurde für seine herausragenden Leistungen im Bereich der IT und Digitalisierung gewürdigt. Er führte bei Stobag eine durchgängige Customer Journey ein und schuf neue Ertragsquellen durch digitale Services, heisst es zur Begründung für die Wahl. Hervorragende IT-Manager wie Daniel Fiechter würden eine entscheidende Rolle in der Zukunft von Unternehmen spielen, erklärte Leitermann bei der Verleihung.Neben Fiechter wurden Harald Rotter (Universität St. Gallen), Lukas Ackermann (Galenica) und Sven Friedli (Bell Food Group) als Top-CIOs des Jahres ausgezeichnet. Die Jury betonte die wichtige Rolle von IT-Managern in der digitalen Transformation und würdigte die herausragenden Beiträge der Preisträger.Der Confare Swiss CIO Award wird jährlich von Confare und EY vergeben und zeichnet die besten IT-Manager der Schweiz aus."Swiss IT Magazine" führte im Frühling dieses Jahres ein Interview mit dem diesjährigen CIO-Award-Gewinner Daniel Fiechter, das hier nachgelesen werden kann. (mw)