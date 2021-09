Alec Joannou von ABB als Schweizer CIO des Jahres ausgezeichnet

(Quelle: Confare)

16. September 2021 - Bei der 10. Verleihung des Confare Swiss CIO Award ging die Auszeichnung als CIO des Jahres an Alec Joannou, Global CIO von ABB. Ebenfalls ausgezeichnet wurden zudem sechs weitere IT-Leiter als Top CIOs des Jahres.

Bereits zum zehnten Mal hat Confare zusammen mit EY die bestens Schweizer CIOs im Rahmen des Confare Swiss CIO Award gekürt. In diesem Jahr gingt die die Auszeichnung als CIO des Jahres an Alec Joannou, den Global CIO von ABB. Er hat die Jury mit einer erfolgreichen Transformation und Positionierung der Konzern-IT und dem wichtigen Beitrag, den diese für den Digitalen Wandel bei ABB leistet, überzeugen können, wie es in der Begründung zum Preis heisst. Jury-Präsident Andreas Toggwyler: "Die ABB-IT hat sich heute vom klassischen Cost Center klar in Richtung eines Profit Centers weiterentwickelt und gestaltet mittels Customer Centricity und intelligenter IT-Governance die Digitalisierung bei ABB massgeblich mit." Gewinner Alec Joannou erklärt zur Auszeichnung, dass es bei deren Gewinn nicht nur um den CIO gehe, sondern um jene Menschen, die in der IT arbeiten, die Partner und die wichtigsten Stakeholder. Er sehe die Auszeichnung als Bestätigung und Anerkennung der grossen Fortschritte in der IT durch ein unabhängiges Gremium. Mit dem Gewinn solle er auch die Bedeutung der Rollen des CIO und CDO fördern und hervorheben, wie grundlegend die IT für alle Unternehmen und ihre Ambitionen ist.