Bewerbungsfenster für den ICT Education & Training Award eröffnet

ICT-Berufsbildung Schweiz startet wieder die Suche nach den besten ICT-Lehrbetrieben in der Schweiz. Lehrbetriebe können sich ab sofort für den ICT Education & Training Award 2024 bewerben. Unter diesem Link können Firmen ihre Bewerbung bis zum 31. Mai einreichen. Voraussetzung für die Bewerbung ist, dass man mindestens eine Berufslehre aus der ICT-Branche anbietet und Berufsbildung nicht das Kerngeschäft des Unternehmens ist.Damit die Preisverleihung fair ist, wird der Award in drei verschiedenen Kategorien vergeben, abhängig von der Grösse des Unternehmens. Die erste Kategorie ist für Unternehmen mit weniger als 20 ICT-Mitarbeitenden, die zweite für solche mit 20 bis 100 ICT-Mitarbeitenden und die dritte für grosse Unternehmen mit über 100 ICT-Fachkräften. Zudem können Lernende oder Mitarbeitende den Berufsbildner des Unternehmens für die Auszeichung "Beste/r Berufsbilder/in" nominieren.Die Preisverleihung findet am 25. September im Theater National in Bern statt. Die erstplatzierten Lehrbetriebe aus den drei Kategorien des ICT Education & Training Award haben zudem eine weitere Trophäe in Aussicht: Eine separate Jury wählt aus den drei Betrieben einen Hauptgewinner, der an der Digital Economy Award Night von SwissICT den ICT Education Excellence Award in Empfang nehmen darf. Diese Verleihung findet am 14. November im Hallenstadion Zürich statt. (dok)