Ehrungen in der Schweizer ICT-Berufsbildung übergeben

An der ICT Award Night wurden nicht nur herausragende Leistungen von Absolventen gewürdigt, sondern auch die besten Lehrbetriebe. Der Award würdigt das überdurchschnittliche Engagement zur Förderung des ICT-Berufsnachwuchses. Die Gewinner des ICT Education & Training Award wurden in drei Kategorien eingeteilt: 1 bis 20 ICT Mitarbeitende, 21 bis 100 ICT-Mitarbeitende sowie über 100 ICT-Mitarbeitende. In der Kategorie 1 bis 20 Mitarbeitende durfte Digio den Award entgegennehmen. Trotz nur sechs ICT-Fachkräften bildet das KMU zwei Informatiker EFZ aus.In der mittleren Kategorie 21 bis 100 ICT-Mitarbeitende hat Komax die siebenköpfige Jury überzeugt. Komax bietet diverse ICT-Berufslehren an und hat in den letzten Jahren die Anzahl der Lernenden von acht auf 19 erhöht. Grund genug, um den Award feierlich zu überreichen. In der Kategorie über 100 ICT-Mitarbeitende ging die Auszeichnung an Six Group Services. Gemäss der Jury überzeuge das Unternehmen mit einem ganzheitlichen Ausbildungskonzept. Dank des Partnernetzwerks geschehe dies sogar über die Unternehmensgrenzen hinaus.