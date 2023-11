ICT-Berufsbildung Schweiz geht Partnerschaft mit FHNW ein

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW und der Verband ICT-Berufsbildung Schweiz sind eine Hochschulpartnerschaft eingegangen, und das bereits vor einigen Wochen – sprich per 1. Oktober 2023. Wie ICT-Berufsbildung erklärt, tausche man sich regelmässig mit ausgewählten Hochschulpartnern aus, um den Lernenden den Übertritt in die Fachhochschulen zu erleichtern und die verschiedenen Abschlüsse auf Tertiärstufe aufeinander abzustimmen. Zu diesen ausgewählten Hochschulpartnern gehört nun auch die FNHW. Die Hochschule bietet nebst ihren Studiengängen im Ingenieurwesen, die einen hohen Informatikanteil aufweisen, vier spezifische ICT-Studiengänge auf Bachelor-Stufe an: Informatik, iCompetence, Data Science sowie Geomatik.Jürg Christener, Direktor der Hochschule für Technik FHNW, erklärt zur Partnerschaft: "Um die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern, braucht es gut ausgebildete Fachkräfte im ICT-Bereich. Darum ist eine durchlässige Bildungslandschaft im ICT-Bereich auch für uns ein wichtiges Anliegen. Mit dieser Partnerschaft können wir sicherstellen, dass die Ausbildungsmodelle ideal zueinander passen."(mw)