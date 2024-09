ICT Berufsbildung Schweiz ehrt beste Schweizer Lehrbetriebe

In der Kategorie "1-20 ICT Mitarbeitende" geht der Award an die Firma Kromer Print. Besonders positiv fiel der Jury die Initiative des Austauschs von Lernenden mit anderen Betrieben auf. Während eines ein- bis zweimonatigen Austauschs erhalten die Lernenden Einblicke in andere Unternehmen und können dort Aufgaben übernehmen, die im eigenen Betrieb nur selten anfallen.





An der ICT Award Night von ICT Berufsbildung Schweiz wurden die alljährlichen Auszeichnungen für die besten Fachkräfte sowie die besten Lehrbetriebe vergeben. Der ICT Education & Training Award wird dabei in drei Kategorien – je nach Unternehmensgrösse – an jene Lehrbetriebe verliehen, welche bei der Ausbildung in ICT-Lehrberufen einen hervorragenden Job machen.In der Kategorie "1-20 ICT Mitarbeitende" geht der Award an die Firma Kromer Print. Besonders positiv fiel der Jury die Initiative des Austauschs von Lernenden mit anderen Betrieben auf. Während eines ein- bis zweimonatigen Austauschs erhalten die Lernenden Einblicke in andere Unternehmen und können dort Aufgaben übernehmen, die im eigenen Betrieb nur selten anfallen.In der Kategorie "21-100 ICT-Mitarbeitende" geht die Auszeichnung an BDO. BDO überzeugte die Jury mit einem breitgefächerten Ausbildungsmodell, das auch Chancen für Quereinsteigende und diverse Spezialprogramme – wie beispielsweise eine Laborwoche, ein Cyber Base Camp sowie einen Project Experience Day – bereithalte.

Der Preis in der Kategorie "über 100 ICT Mitarbeitende" geht an die UBS. Die breite Palette an Ausbildungsberufen sowie die alljährlich stattfindende strategische Ausrichtung der Berufsbildung unter Einbezug der Lernenden sorgten für diese Entscheidung der Jury.



Mit ihrem Sieg haben sich die drei Lehrbetriebe für den ICT Education Excellence Award qualifiziert. Eine weitere Jury wählt aus den drei Besten einen Hauptgewinner. Der Preis wird von SwissICT gemeinsam mit ICT-Berufsbildung Schweiz am Digital Economy Award vom 14. November 2024 im Hallenstadion Zürich verliehen. (dok)