Mehr ICT-Lehrverhältnisse im Kanton Zürich

Es steht gut um den Nachwuchs in der ICT-Branche, wie ICT Berufsbildung Zürich in einer Mitteilung verkündet. 773 Jugendliche haben eine Ausbildung in den Berufen Informatik, Mediamatik, Entwickler digitales Business sowie ICT Fachfrau/Fachmann gestartet. Dies entspreche einer Zunahme von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dazu kommen noch gemäss ICT Berufsbildung Zürich die Schüler von Privatschulen ohne Lehrvertrag. Diese Zahlen liegen jedoch bislang nicht vor und werden auf rund 180 Teilnehmende geschätzt.Besonders stolz ist man beim kantonalen Träger der ICT Berufe auf die Entwicklung bei der neuen Berufslehre Entwickler digitales Business. Diese neue Ausbildung wurde 2023 erstmals lanciert und kann dieses Jahr eine Zunahme von 77 Prozent verzeichnen. Dies spreche für ein starkes Bedürfnis der Wirtschaft und von KMU, Fachkräfte in diesem Bereich auszubilden. Wie es in der Mitteilung abschliessend heisst, sei die aktive Nachwuchsförderung die wirksamste Massnahme, um dem inländischen Fachkräftemangel im ICT-Bereich entgegenzuwirken. (dok)