Zahlen, Noten und Fakten zu den Zürcher ICT-Lehrabschlüssen 2024

ICT Berufsbildung Zürich und der Zürcher Lehrbetriebsverband ICT haben Zahlen und Details zu den diesjährigen Lehrabschlüssen in ICT-Berufen herausgegeben. Die Abschlussfeier fand am heutigen Mittwoch, dem 3. Juli, in Dübendorf statt. Mit heuer 756 neuen ICT-Berufsleuten ist der Kanton Zürich wohl auch einmal mehr der Kanton, der die meisten neuen Fachkräfte für die ICT-Branche ausbildet (aber auch der, der die meisten braucht).Insgesamt sind 815 Kandidaten aus Lehrbetrieben im Kanton Zürich angetreten, mit 756 erfolgreichen Abschlüssen liegt der Anteil der bestandenen Lehrabschlussprüfungen in der ICT im Jahr 2024 bei 92,76 Prozent. Im Bereich Informatik haben 306 Lernende in Applikationsentwicklung abgeschlossen, 222 in Systemtechnik und 36 in Betriebsinformatik. Dazu kommen 84 Mediamatiker. Der Frauenanteil betrug 2024 15,46 Prozent, in den Informatikberufen allein (ohne Mediamatik und ICT-Fachleute) waren es 11,91 Prozent.