Das sind die Finalisten des Digital Economy Award 2024

An einem Galaabend am 14. November 2024 werden im Hallenstadion Zürich die Preisträger des diesjährigen Digital Economy Award erkoren. Die 24 Finalistinnen und Finalisten stehen schon jetzt fest. Die Vielfalt der vertretenen Branchen zeige, dass die gesamte Schweizer Digitalwirtschaft hervorragend repräsentiert sei, halten die Organisatoren fest. Das Spektrum reiche von der öffentlichen Verwaltung über die Versicherungs- und Gesundheitsbranche bis hin zu Plattformanbietern und Akteuren im KI- und Robotik-Markt, heisst es in der Mitteilung weiter. Award-Geschäftsführerin Carol Lechner und SwissICT-Geschäftsführer Christian Hunziker sind sich einig: "Die Qualität der Finalisten ist wieder von höchster Güte. Wir freuen uns auf einen spannenden Galaabend!"In der Kategorie NextGen Hero treten die Finalistinnen und Finalisten Alessandro Plantera (SUPSI), David Cleres (EPFL), Selina Pfyffer (ZHAW) und Yu Sun (Universität St. Gallen) an. Die Kategorie Next Global Hot Thing – in AI wird zwischen den Firmen B-Rayz, Cradle, Deepjudge und Latticeflow entschieden. Um den Award Digital Innovation of the Year kämpfen die Migros-Gruppe, Schweiz Tourismus und die SV Group. Die Finalisten für den Award Digital Excellence NPO & GOV heissen Post Sanela Health, Stiftung Battenberg, Strassenverkehrsamt Kanton Aargau und SUVA. Die Kategorie Digital Excellence Commercial umfasst die Finalisten Also Schweiz, Robonnement und Rox Health.Eine besondere Kategorie ist der Publikumspreis The Pascal. Hier treten im Final David Cleres, Fredy Künzler, Jürgen Schmidhuber, Nadja Perroulaz, Paul Meyrat und Thilo Stadelmann an. Das Public Voting für diesen Award läuft bis zum 8. November 2024 und ist auf der Award-Website zugänglich . (ubi)