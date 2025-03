Whatsapp plant Threads für zusammenhängende Antworten

Whatsapp hat offenbar bereits ein neues Feature in der Pipeline: Threads, um mehrere Antworten einheitlich darzustellen. Dies berichtet "Wabetainfo". Aktuell kann man im Messenger lediglich auf eine Nachricht antworten, doch alle vorangehenden Antworten werden in der Konversation nicht gesondert dargestellt. Nun soll das Update bei mehreren direkten Antworten nacheinander einen Thread generieren, sodass der gesamte Nachrichtenverlauf auf einen Blick ersichtlich ist – analog, wie es die meisten Mail-Programme darstellen.Das finale Update wird zu einem noch nicht näher genannten Zeitpunkt veröffentlicht und sowohl in Einzelchats als auch in Gruppenchats Einzug halten. Bei den Channels wird die Funktion dagegen noch nicht vorzufinden sein, da dort zuerst noch das Antworten als Grundfunktion implementiert werden muss. Derzeit kann man die Funktion über das Google Play Beta Programm testen. Die aktuelle Versionsnummer lautet 2.25.7.7. (dok)