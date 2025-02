Whatsapp wagt mehr Farbe

Whatsapp zeigt sich farbenfroh. Künftig stehen Nutzern verschiedene Chatdesigns zur Verfügung. Damit weichen die Entwickler vom bisher dominierenden Grün-Schwarzen-Design ab. Stattdessen gibt es nun bunte Sprechblasen und 30 Hintergrundoptionen, um Chats nach Belieben zu gestalten. Bisher liessen sich lediglich die Hintergründe anpassen.Es besteht die Möglichkeit, für alle Chats ein einheitliches Design zu übernehmen, oder aber jeden Chat individuell anzupassen. Auch die Optik der Kanäle lässt sich ändern. Das jeweilige Design ist anschliessend nur auf der eigenen Oberfläche, und nicht für die anderen Nutzer sichtbar.Die Einführung der Designs ist optisch für Whatsapp durchaus eine grosse Innovation. Immerhin hat sich in den vergangenen 15 Jahren nur wenig am grundsätzlichen Aussehen des Messengers geändert. Die neuen Funktionen werden schrittweise eingeführt und sollen in den kommenden Wochen weltweit verfügbar sein. (sta)