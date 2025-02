ChatGPT-Bildanalyse wird in Whatsapp integriert

OpenAI erweitert den Funktionsumfang seiner seit 2024 bestehenden ChatGPT-Integration in Whatsapp , wie das Unternehmen in einem Post auf X schreibt . Nutzer können neu Bilder an den Chatbot senden, der zuvor über die Nummer 1-800-242-8478 dem Messenger hinzugefügt werden muss. Auch lassen sich nun Sprachnachrichten an die KI senden, welche die Nachricht transkribiert und als Textnachricht zurücksendet. Erfahrungsgemäss funktioniert das auch auf Schweizerdeutsch relativ zuverlässig, zumindest mit Zürcher Dialekt. Bislang konnte lediglich der klassische Chatbot genutzt werden, wenn man ChatGPT über die oben genannte Nummer zu Wahtsapp hinzufügte.Nebst den beiden neuen Features stellt OpenAI in absehbarer Zukunft die Verknüpfung des eigenen ChatGPT-Kontos mit Whatsapp in Aussicht. Damit können sowohl Gratis-User, wie auch zahlende Abonnenten ihr persönliches Konto mit dem Messenger verbinden. Insbesondere letztere hätten den Vorteil, dass sie einige Premium-Funktionen der KI auch in Whatsapp nutzen und personalisierte Einstellungen des Chatbots auch in den Messenger übertragen können. (dok)