Whatsapp: Video in Videocall wird optional

Bekommt man aktuell einen Videocall auf Whatsapp , kriegt das Gegenüber nach dem Abnehmen automatisch das eigene Videobild der Frontkamera zu sehen – ob man will oder nicht. Wie " Android Authority " nun aber berichtet, arbeitet Whatsapp daran, das eigene Video beim Videocall optional zu machen.Neu soll der Nutzer, wenn er per Videocall angerufen wird, bereits beim Abnehmen die Möglichkeit haben, den Call entgegenzunehmen, ohne das eigene Video zu teilen. Dann bekommt das Gegenüber nur die Stimme zu hören. Ändert man während des Calls die Meinung, kann man das Video jederzeit dazuschalten. Die Kontrolle über die eigene Sichtbarkeit bleibt somit in der Hand des Nutzers.Noch nicht bekannt ist, wann Whatsapp die neue Möglichkeit in der Breite ausrollt. (mw)