Whatsapp steht strengere Regulierung der EU bevor

Whatapp muss fortan wohl mit deutlich strengeren Auflagen in der EU rechnen. Denn laut "Bloomberg" wird Metas Messenger fortan als "Very Large Platform" unter dem Digital Services Act (DSA) eingestuft. Laut einem bisher unveröffentlichten Bericht von Meta hatten die öffentlichen Channels in der zweiten Jahreshälfte 2024 nämlich mehr als durchschnittlich 46 Millionen Nutzer monatlich. Der Grenzwert für grosse Plattformen liegt bei 45 Millionen aktiven Nutzern pro Monat. Die Nutzer, die den Messenger nur für persönliche Nachrichten nutzen und keine öffentlichen Feeds konsumieren, werden nicht mitgezählt. Die öffentlichen Feeds gehören meist zu Personen des öffentlichen Lebens oder Agenturen und sind laut DSA damit mit anderen Social-Media-Plattformen gleichzustellen.Meta hat sich noch nicht zur Einschätzung geäussert. Eine exakte Definition, unter welche Regulierungen Whatsapp damit fällt, steht ebenfalls noch aus. (win)