OpenAI lanciert mit GPT 4.5 bis anhin grösstes Sprachmodell

KI-Pionier OpenAI hat GPT-4.5 vorgestellt, das nach eigenen Aussagen bis anhin grösste Sprachmodell. Im Vergleich zu früheren Modellen soll sich die Interaktion mit GPT-4.5 natürlicher anfühlen und die Rechenleistung von GPT-4 werde damit um den Faktor 10 übertroffen. Das Modell verfüge weiter über eine breitere Wissensbasis, emotionale Intelligenz und sei stärker auf die Absicht des Benutzers ausgerichtet. Damit sei es geeignet für Aufgaben wie das Verfassen von Texten, Programmieren oder das Lösen praktischer Probleme, bei gleichzeitig weniger Halluzinationen.Was die Sicherheit anbelangt, erklärt OpenAI , man habe umfangreiche Sicherheitstests durchgeführt und gegenüber den bestehenden Modellen keine signifikante Erhöhung des Risikos festgestellt. Über die Details, wie GPT-4.5 erstellt und trainiert wurde, informiert OpenAI ausführlich in einer 30-seitigen Systembeschreibung GPT-4.5 will man den Abonnenten von ChatGPT Pro als sogenannte Research Preview zur Verfügung stellen, um so die Stärken und Grenzen des Modells zu testen. Bereits kommende Woche soll der Rollout für Plus- und Team-Kunden erfolgen, während übernächste Woche die Enterprise- und Edu-Nutzer an der Reihe sind. (rd)