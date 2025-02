Apple erinnert an Pixar-Schreibtischlampe

In einem Forschungspaper namens "ELEGNT" erklärt ein Apple-Team unter dem Titel "Design für expressive und funktionale Bewegungen von nicht-anthropomorphen Robotern", wie nonverbale Verhaltensweisen die Interaktion von Robotern mit Menschen verbessern können: "Nonverbale Verhaltensweisen wie Körperhaltung, Gestik und Blick sind in der menschlichen Interaktion von wesentlicher Bedeutung. Damit Roboter natürlicher mit Menschen interagieren können, sollte das Design der Roboterbewegungen ebenfalls expressive Qualitäten haben."Untermauert werden die These und die Forschungsergebnisse von einem Video, das stark an das seinerzeit vom Filmstudio Pixar für Apple gestaltete Video mit der Schreibtischlampe Luxo erinnert. Apple will offenbar, dass robotische Geräte nicht bloss sachlich ihre Aufgaben erledigen, sondern auch menschenähnliche Gesten und Ausdrücke beherrschen und so Emotionen und Absichten vermitteln können. Es fragt sich nun, ob auch Apples von Mark Gurman prognoistizierter robotischer Smart-Home-Bildschirm ("Swiss IT Magazine" berichtete ) mit solchen "menschlichen" Zügen ausgestattet werden soll. (ubi)