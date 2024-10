Apples Smart Home Display soll an iMac G4 erinnern

Der Standfuss könnte, so Gurman weiter, Lautsprecher enthalten und so wie ein Homepod mit Display funktionieren. Aufgrund der geringeren Grösse als bisher angenommen könnte es sich ferner um ein preisgünstiges Device handeln (eine konkrete Preisvorstellung wird nicht genannt), das in verschiedenen Zimmern Platz findet. Auf dem Gerät wird HomeOS laufen, sodass iPad-ähnliche Apps wie Facetime, Notes und Kalender möglich sind. Primär werde das Smart Home Display aber als Hub für verschiedene Smart-Home-Geräte dienen.Nach der Vorstellung im kommenden Jahr 2025 soll Apple jedoch noch ein zweites Smart Display in petto haben. Dabei soll dann das angetönte robotische Bein ins Spiel kommen, ebenso ein grösserer Bildschirm. Dieses höherwertige und -preisige Gerät soll 2026 erscheinen, bei anspruchsvollen Videokonferenzen zum Einsatz kommen, zudem als Medienplayer dienen und um die 1000 US-Dollar kosten. (ubi)