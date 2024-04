Apple liebäugelt mit Haushaltsrobotern

Das Apple Car sollte das nächste "Big Thing" von Apple werden, wurde jedoch nach jahrelanger Entwicklung hinter verschlossenen Türen eingestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun möchte man in Cupertino offenbar kleinere Brötchen backen und prüft den Einstieg ins Segment der Haushaltsroboter. Dies berichtet "Bloomberg" (Paywall, via "CNBC") mit Verweis auf mit der Angelegenheit vertrauten Quellen. Offenbar forschen Apple-Ingenieure gemäss den Quellen an einem Roboter, der den Nutzern durch ihre Wohnungen folgen kann, sowie mit einem Tischgerät, das Robotik einsetzt, um einen Bildschirm einzustellen.Apples Hardware-Engineering-Abteilung und die Teams für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen führen die Arbeit an der persönlichen Robotik für den Heimbereich durch, berichtet "Bloomberg" weiter. Das Heimroboterprojekt befindet sich derzeit noch in der frühen Forschungs- und Entwicklungsphase. Apple gibt daher keinen offiziellen Kommentar ab. (dok)