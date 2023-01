Apples neuer Homepod ist da

(Quelle: Apple)

18. Januar 2023 - Apple verkauft ab sofort eine neue, zweite Generation des Homepods. Neben einer besseren Akustik bietet der smarte Speaker neu unter anderem eine Geräuscherkennung und besitzt einen Temperatur‑ und Luftfeuchtigkeitssensor.

Nur einen Tag nach der Vorstellung der neuen M2 Pro und M2 Max Chips sowie des neuen Macbook Pro und des neuen Mac Mini hat Apple die zweite Generation des Homepods angekündigt. Der smarte Speaker kommt in einem neuen Design, das stark an den Homepod Mini erinnert. Zudem hat Apple das Gerät mit diversen neuen Sensoren und Funktionen ausgestattet.Gearbeitet hat Apple zum einen an der Akustik. Versprochen wird kraftvoller Sound, der unter anderem durch spezielle Hoch- und Tieftöner sowie den S7 Chip und entsprechende Software ermöglicht wird. Mit an Bord soll unter anderem eine Technologie zur Raumerkennung sein. Weiter lassen sich neu zwei Homepod-Lautsprecher zu einem Stereopaar verbinden – wenn sich diese im selben Raum befinden. Und natürlich lässt sich der smarte Speaker nicht nur mit dem iPhone oder iPad, sondern auch mit dem Apple TV 4K koppeln und soll so ein eindrucksvolles Heimkinoerlebnis ermöglichen. Dabei wird eARC unterstützt.