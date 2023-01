Apple stellt neues Macbook Pro und neuen Mac Mini vor

(Quelle: Apple)

18. Januar 2023 - Apple frischt den Mac Mini und das Macbook Pro auf. Die Neuerungen liegen vor allem unter der Haube und umfassen unter anderem neue Chips sowie die Unterstützung für WLAN 6E.

Im Herbst 2021 hat Apple ein komplett überarbeitetes, neues Macbook Pro im 14- und 16-Zoll-Formfaktor auf den Markt gebracht ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Dieses erhält nun ein erstes Update. Wichtigste Neuerung: die neuen M2 Pro und M2 Max Chips (mehr dazu in diesem Artikel ). Sie sollen die neuen Macbooks nicht nur schneller, sondern auch effizienter machen. Apple verspricht eine Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden, was gleichbedeutend mit der längsten Batterielaufzeit aller Zeiten in einem Mac sein soll.Weiter unterstützt das neue Macbook Pro ab sofort WLAN 6E für schnellere drahtlose Verbindungen und besitzt einen HDMI-Anschluss, womit laut Apple 8K-Displays bei bis zu 60 Hz und 4K-Displays bei bis zu 240 Hz betrieben werden können. Unverändert bleiben die drei Thunderbolt-4-Anschlüsse, ein SDXC-Kartensteckplatz sowie der Magsafe-Anschluss – wie übrigens auch das Liquid Retina XDR Display, die Facetime-HD-Kamera, das Audiosystem sowie das Design des Gerätes.Das neue Macbook Pro kann ab sofort bestellt werden und wird laut Apple ab 24. Januar 2023 ausgeliefert sowie in Apple Stores und bei autorisierten Händlern erhältlich sein. Die Preise beginnen bei 2199 Franken für das 14-Zoll-Modell und bei 2749 Franken für das 16-Zoll-Modell.