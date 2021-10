Apple: Neues Macbook Pro und getunte M1-Chips

(Quelle: Apple)

19. Oktober 2021 - Apple bringt das erste grosse Update für das Macbook Pro seit einer Weile. Im Inneren der Geräte arbeitet eine aufgebohrte Version der Apple Silicon M1 Chips.

Im Rahmen des virtuellen "Unleashed"-Events von Apple hat das Tech-Unternehmen aus Cupertino neue Geräte der Macbook-Pro- und Airpods-Gerätereihe sowie die neuen Versionen der Apple Silicon Chips vorgestellt.Das Macbook Pro bekommt dabei das erste grosse Update seit Jahren. Es kommt in den zwei Formfaktoren 14 und 16 Zoll mit den Neuauflagen der Apple Silicon M1 Chips – dem M1 Pro und M1 Max. Diese wurden für das Update anständig aufgebohrt: Apple spricht beim M1 Pro von einer Verdreifachung der Memory-Bandbreite auf bis zu 200 GB/s, die SoCs verfügen über bis zu zehn Rechenkerne und eine 16-Kern-GPU.Nochmal deutlich mehr Leitung bietet der M1 Max mit der gleichen Zahl Rechenkerne, aber der doppelten Zahl der Kerne in der GPU und ist damit laut Hersteller der schnellste Chip, der je in einem Pro-Notebook verbaut wurde. Im Vergleich zum Vorgängermodell M1 soll der M1 Max bis zu vier Mal schneller sein, mit Memory-Bandbreiten von bis zu 400 GB/s.