Intel möchte wieder Chips für Apple-Rechner produzieren

(Quelle: Intel)

18. Oktober 2021 - Intel-CEO Pat Gelsinger hat in einem Interview mit Axios erklärt, dass sein Unternehmen wieder Chips für Macs produzieren möchte. Dazu müsse Intel aber Chips bauen, die besser seien, als diejenigen von Apple.

In einem Interview (siehe Video) mit Ina Fried, Chief Technology Correspondent von Axios, hat Pat Gelsinger (Bild), seines Zeichens CEO von Intel , durchblicken lassen, dass sein Unternehmen in Zukunft wieder Chips für die Rechner von Apple produzieren möchte ( via "Macrumors"). Der Technologieriese mit Sitz in Cupertino hatte im vergangenen Jahr neue Macs vorgestellt, die mit einem hauseigenen M1-Prozessor ausgerüstet sind, der in vielen Bereichen performanter ist als die Chips von Intel. Darüber hinaus wird Apple noch heute neue Macs mit verbesserten M1-Chips präsentieren und soll schon im kommenden Jahr Rechner mit dem Nachfolger M2 auf den Markt bringen ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Auf die Frage, ob Intel die Idee aufgegeben habe, dass Apple-Rechner mit Intel-Chips laufen würden, erwiderte Gelsinger, er gebe die Idee nie auf, dass irgendetwas nicht auf Intel-Chips laufe. Ausserdem betonte er, Intel werde hart dafür kämpfen, Apple als Kunden für seine Prozessoren zurückzugewinnen, doch dafür müsse Intel Chips entwickeln, die besser seien, als diejenigen von Apple. (luc)