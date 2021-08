Intel stellt Alder Lake Hybrid-Architektur vor

(Quelle: Intel)

23. August 2021 - Die Alder-Lake-Prozessoren, die Desktop-, Laptop- und ultramobile Formfaktoren abdecken, besitzen Kerne, die für einen geringeren Stromverbrauch optimiert sind, während andere Kerne für höhere Leistung optimiert sind.

Intel hat sein Alder Lake System-on-a-Chip vorgestellt. Der bisher als Gracemont bekannte Kern in Alder Lake ist so konzipiert, dass er im Vergleich zu den Skylake-Chips von Ende 2015 eine um 40 Prozent bessere Single-Thread-Leistung bei gleichem Stromverbrauch und eine um 80 Prozent bessere Leistung erzielt, wenn man einen 4-Kern-4-Thread-Kern mit einem 2-Kern-4-Thread-Skylake-Kern vergleicht.Mit dem neuen Intel 7-Prozess, der früher als 10nm Enhanced Super Fin bekannt war, sei Intel in der Lage, vier Kerne auf der gleichen Fläche wie ein Skylake-Kern unterzubringen, wie "Zdnet" berichtet Der Kern verfügt ausserdem über Intels ersten On-Demand-Instruction-Length-Dekoder zur Generierung von Pre-Decode-Informationen, einen geclusterten Out-of-Order-Decoder, der sechs Befehle pro Zyklus dekodieren kann sowie über 17 Ausführungs-Ports, darunter vier Integer-ALUs, und kann bis zu 4 MB L2-Cache unterstützen.