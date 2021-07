Intels Architektur-Roadmap für 2025 und darüber hinaus

(Quelle: Intel)

27. Juli 2021 - Intel arbeitet an seinen Fertigungsprozessen und will in den kommenden Jahren die Konkurrenz mit neuer Technik hinter sich lassen. Nun hat das Unternehmen zahlreiche Neuerungen vorgestellt.





Intels neue Strategie zur Benennung von Prozessor-Nodes, die in der Roadmap in der Bildergalerie zu sehen ist, soll Kunden einen anschaulichen Überblick über die Nodes bieten und einen einheitlichen Rahmen schaffen.



Intel 3 wird ein weiteres inkrementelles Upgrade sein und sich auf "Leistungs- und Flächenverbesserungen" konzentrieren, so das Unternehmen.