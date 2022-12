Gerücht: Frühling 2023 kommt Macbook Air mit 15,5-Zoll-Screen

(Quelle: Apple)

16. Dezember 2022 - Schon im kommenden Frühling dürfte es ein Macbook Air mit grösserem Bildschirm geben – die Produktion der Panels beginne demnächst. Die Macbook-Air-Linie besteht demnach künftig wieder aus zwei Modellen, analog zu den Macbooks Pro.

Schon länger rumort es in der Gerüchteküche, Apple plane ein Macbook Air mit 15,5-Zoll-Bildschirm ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Jetzt vermeldet der als zuverlässig geltende Display-Analyst Ross Young laut einem Bericht von "9to5 Mac", dass die Produktion der Panels für das grössere Air im ersten Quartal 2023 anlaufe und er meint, das neue Gerät werde im kommenden Frühling auf den Markt kommen. Ähnliches hatte zuvor schon "Bloomberg" vermutet.Mit dem Launch eines 15.5-Zoll-Macbook-Air als Ergänzung zum 13,6-Zoll-Modell würde Apple die Air-Linie wieder der Macbook-Pro-Serie angleichen, die mit Modellen in 14 und 16 Zoll aufwartet (es gab früher Air-Modelle mit 11 und 13 Zoll). Ein ebenfalls vermutetes Macbook mit 12-Zoll-Display soll dagegen erst Ende 2023 oder gar 2024 erscheinen. (ubi)