Swisscom erweitert Datacenter-Kapazitäten in der Romandie

Swisscom übernimmt das Datacenter Bonvillars von Philip Morris Products und erweitert so die eigenen Kapazitäten in der Romandie. Der Deal erfolgt vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage nach Colocation-Dienstleistungen, heisst es seitens des Providers. Mit dem Rechenzentrum Bonvillars biete Swisscom Unternehmen eine hochsichere und leistungsstarke Infrastruktur für ihre geschäftskritischen Anwendungen und Daten.Das Datacenter in Bonvillars ergänzt das bestehende Portfolio von Swisscom und ermöglicht georedundante Lösungen mit den anderen Standorten in der Schweiz: Basel, Bern, Genf, Lausanne, Lugano, Zürich. Das soll die Ausfallsicherheit erhöhen und dafür sorgen, dass Unternehmensdaten stets verfügbar sind."Mit dem Datacenter Bonvillars bieten wir unseren Kunden künftig noch mehr Flexibilität und Sicherheit für ihre Daten in der Westschweiz. Wir freuen uns darauf, unsere Kapazitäten zu erweitern und als vertrauenswürdige Partnerin für ICT-Lösungen zu agieren", heisst es von Thomas Wettstein, Head of IT Solutions, Swisscom Business Customers. (sta)