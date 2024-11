Neue Internet-Box von Swisscom ist WiFi-7-fähig

Swisscom hat die nächste Generation Router für Privatanwender – die Internet-Box 5 Pro – vorgestellt. Das Gerät unterstützt den neuen WiFi 7 WLAN-Standard, womit nach Angaben des Providers das Netzwerk auch bei hoher Last stabiler ist und die Geschwindigkeit per WLAN bis zu drei Mal höher ist als bisher. Konkret verspricht der Telco Geschwindigkeiten von bis zu 18,3 Gbit/s. Ferner schreibt Swisscom , dass die Kunden zu den ersten der Schweiz gehören, welche den neuen WLAN-Standard zu Hause nutzen können. Unterstützt werden nebst dem neuen 6 GHz-Band auch die bisherigen Funkstandards 5 GHz sowie 2.4 GHz.Nebst WLAN ist auch ein Ethernetanschluss verfügbar, wodurch ein Gerät per Kabel angeschlossen werden kann. Weiter beinhaltet die Internet-Box 5 Pro auch die Funktionen Gast-WLAN, Internetsperre für Geräte und VPN. Neukunden, welche das Internetabo L bestellen, erhalten den Router gratis dazu. Bestandskunden, welche einen Router haben, der älter als die Internet-Box 3 ist, erhalten das neue Gerät ebenfalls gratis. Alle anderen Bestandskunden können das Gerät für 149 statt 349 Franken bestellen. Generelle Voraussetzung ist jedoch ein Glasfaseranschluss. (dok)