Swisscom bietet KI-Dienstleistungen an

Swisscom hat gemäss eigenen Angaben das schweizweit erste Nvidia SuperPOD-System in Betrieb genommen. Damit möchte der Telekommunikationsanbieter neu sichere und leistungsfähige KI-Anwendungen für Kunden ermöglichen. Insbesondere der Datenschutz wird dabei laut Swisscom gross geschrieben, da die Daten in einem Schweizer Rechenzentrum gespeichert werden und dieses auch nicht verlassen.Der Telco wird somit auch zum KI-Anbieter sowie -Berater. Swisscom unterstützt Unternehmen bei der Konzeption sowie Inbetriebnahme mit Beratung sowie der Entwicklung von KI-Anwendungen. Der modulare Aufbau erlaubt es Kunden laut dem Anbieter, benötigte Komponenten flexibel und nach den individuellen Erfordernissen zu wählen und zu kombinieren.Erste Tests der neuen Plattform wurden intern sowie mit der Thurgauer Kantonalbank durchgeführt. Ferner ist Swisscom im Gespräch mit Notruforganisationen, um Notrufe automatisch transkribieren zu lassen. Urs Lehner, Leiter Business Customers bei Swisscom , bezeichnet das Angebot als eine Schweizer Lösung für die Schweizer Wirtschaft. Man sei ferner damit beschäftigt, gemeinsam mit Nvidia ein Schweizer Center of Excellence für KI zu gründen, um Kunden massgeschneiderte KI-Angebote unterbreiten zu können. (dok)