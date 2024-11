Swisscom und Ericsson lancieren 5G Private Network für Firmen

Swisscom vertieft die Partnerschaft mit Ericsson und nimmt mit Mobile Private Network (MPN) für Unternehmen eine neue Dienstleistung ins Portfolio auf. Mit einem MPN können Firmen ein eigenes, privates standalone Mobilfunknetz betreiben, das unabhängig von einem Netzanbieter verwaltet wird. So sind Unternehmen vor Netzausfällen geschützt und die Datenübertragung innerhalb des Firmengeländes ist sichergestellt. Die Infrastruktur wird vorintegriert geliefert, um einen schnellen Betrieb ohne aufwendige Einrichtung zu ermöglichen. Das private Netz ist sowohl für den Innen- als auch den Aussenbereich des Firmengeländes vorgesehen und eine Abwärtskompatibilität nach 4G-Standard ist gewährleistet.Fredy Portmann, Head of Connected Business Solutions bei Swisscom : "Mit Ericsson haben wir uns für einen etablierten und bewährten Netzwerkausrüster entschieden, mit dem wir gemeinsam das Thema Mobile Private Networks mit und für Unternehmen in der Schweiz vorantreiben, damit diese von den Vorteilen der mobilen Vernetzung profitieren können." (dok)