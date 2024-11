Guardian: Sicheres Smartphone für die Schweizer Armee

Das Rüstungsunternehmen Ruag hat in Zusammenarbeit mit dem Cybersecurity-Spezialisten Wisekey den Prototyp Guardian für die Schweizer Armee entwickelt . Dabei handelt es sich um ein stark modifiziertes Smartphone von Samsung auf Android-Basis. Insbesondere wurde das Betriebssystem umfangreich überarbeitet. Bloatware sowie Applikationen, welche mit Drittanbietern kommunizieren, wurden entfernt. Die Kommunikation läuft standardmässig über den verschlüsselten Schweizer Messenger Threema. Ebenfalls auf dem OS installiert sind gemäss Ruag ein sicherer Browser sowie eine sichere Mail-Applikation. Sogar ein Guardian App Store mit garantiert sicheren Apps steht zur Verfügung.Das Gerät soll die Klassifizierung "Vertraulich" der Schweizer Armee erfüllen und könnte auch für Blaulichtorganisationen, Polizeikorps oder Behörden zum Einsatz kommen. Das Smartphone ist derzeit als Pilotprojekt bei den Streitkräften im Einsatz. Mit Guardian möchte die Schweizer Armee ausserdem die Satellitenkommunikation testen. Das Gerät sei nämlich auch für den Einsatz in einem Satellitennetzwerk konzipiert. Dazu plant die Armee, in naher Zukunft bis zu 40 Satelliten in die Erdumlaufbahn zu schiessen, um ein unabhängiges Netzwerk zu schaffen, welches die Kommunikation auf der Erde ergänzt und im Ernstfall sogar ersetzen könnte. (dok)