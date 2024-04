Locked Shields 2024: Schweizer Armee Teil von internationaler Cybersecurity-Übung

Die Schweizer Armee ist Teil der internationalen Cybersecurity-Übung Locked Shields 2024, die am heutigen 23. April gestartet ist und bis zum 25. April läuft. Organisiert wird die Cyber-Defense-Übung vom Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) der NATO, insgesamt nehmen laut dem CCDCOE etwa 4000 Experten aus mehr als 40 Ländern teil. Die Schweiz schickt dafür ein Team aus rund 70 Personen, die aus der Armee (Kommando Cyber), verschiedenen Bundesämtern und kritischen Infrastrukturen im Land bestehen. Diese arbeiten in der Übung in einem multinationalen Team gemeinsam mit Angehörigen der österreichischen Streitkräfte sowie Nationalgarden zweier US-Bundesstaaten zusammen.Geübt wird die Cyber-Verteidigung auf ein fiktives Land in Echtzeit. Neben der Verteidigung selbst werden auch das Melde- und Berichtwesen, die Entscheidungsfindung, die rechtliche Beurteilung sowie die Kommunikationsarbeit bewertet.Die Schweiz nimmt bereits seit 2010 an der internationalen Cyber-Defense-Übung teil, man profitiere dabei nicht zuletzt auch von Erfahrungen und Standards anderer Streitkräfte, wie die Armee verlauten lässt. (win)