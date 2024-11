Microsoft zieht Autofill Chrome Extension bald zurück

Die Chrome-Erweiterung Microsoft Autofill erlaubt es Chrome-Nutzern, Felder für Daten wie Passwörter, Adressen und Zahlungsinformationen auf Websites automatisch ausfüllen zu lassen. Die Informationen werden im Microsoft-Konto des Nutzers synchronisiert und stehen plattformübergreifend zur Verfügung. Autofill ist im Microsoft-Browser Edge fix integriert, Apple hat vergleichbare Funktionalität in Safari implementiert, die jedoch auf Basis der Apple ID arbeitet. Damit Chrome-Nutzer ebenfalls in den Genuss von Microsofts Autofill-Funktion kommen, steht im Chrome Web Store eine entsprechende Erweiterung bereit – noch.Denn Microsoft hat angekündigt, dass die Autofill Chrome Extension per 14. Dezember 2024 zurückgezogen wird. Das Speichern neuer und das Ändern bestehender Informationen, die über die Autofill Extension in Chrome erfasst wurden, ist schon seit dem 14. November nicht mehr möglich. Zur Begründung schreibt Microsoft schlicht: "Wir überprüfen unsere Angebote regelmässig, um sicherzustellen, dass wir unseren Nutzern die bestmögliche Erfahrung bieten. Als Teil dieses Überprüfungsprozesses stellen wir diese Erweiterung ein, um unser Angebot zu vereinfachen." (ubi)