Chrome-Erweiterung hilft Deepfakes zu entlarven

Deepfake Voice Detector heisst eine neue Erweiterung für den Chrome-Browser, mit deren Hilfe sich gefälschte Audio-Tracks entlarven lassen. Konkret wird versprochen, dass es möglich ist zu erkennen, ob die Tonspur in einem Video oder eine Audioaufnahme echt oder KI-generiert ist. Der Hersteller Hiya verspricht, dass die Software eine Genauigkeit von 99 Prozent liefert, nachdem kurze Sequenzen einer Audio- respektive Videoaufnahme untersucht worden sind. Laut Hersteller gelingt eine Verifizierung bereits, wenn lediglich ein Muster von einer Sekunde vorliegt.Die Erweiterung wird kostenlos angeboten und arbeitet in Echtzeit in diversen Sprachen auf jeder Website. Sie soll Stimmen erkennen, die von sämtlichen populären Stimmen-Synthesewerkzeugen generiert worden sind. Deepfake Voice Detector steht im Chrome Web Store zur Verfügung. (rd)