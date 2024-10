Neue Chrome-Version beseitigt 17 Sicherheitslücken

Google hat Version 130 von Chrome veröffentlicht und eliminiert damit 17 Sicherheitslücken, wie das Tech-Unternehmen auf einem Blogpost schreibt . Eine davon wurde mit dem Schwierigkeitsgrad "schwer" eingestuft und würde es Angreifern theoretisch ermöglichen, Schadcode über den Browser auf das System einzuschleusen. Die übrigen gestopften Sicherheitslecks sind gemäss der Kategorisierung weniger kritisch. Was neue Funktionalitäten angeht, so kommt der Browser neu mit einem Bild-in-Bild-Modus für Bilder. Damit können nebst Video nun auch Bilddateien aus dem eigentlichen Browserfenster ausgelagert dargestellt werden.Übrige Neuerungen, welche Webentwickler betreffen, listet Google an dieser Stelle auf. Die neueste Version kann wie gewohnt in der Freeware-Library von "Swiss IT Magazine" heruntergeladen werden . Bestehende User können das Update auch manuell in den Einstellungen anstossen. (dok)