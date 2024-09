Google arbeitet an Tab-Synchronisation bei Chrome

Google plant, dass die Tabs in Chrome, die man beispielsweise auf dem Desktop geöffnet hat, beim Starten der Smartphone-App ebenfalls angezeigt werden. So soll Chrome die User künftig fragen, ob sie mit einem Tab, der auf einem anderen Gerät geöffnet ist, fortfahren möchten. Dies schreibt "Techcrunch".Darüber hinaus arbeitet Google an Tab-Gruppen für iOS-Geräte. Dies Funktion ist auf der Desktop-Variante sowie auf Android bereits vorhanden. Durch langes Drücken auf einen Tab können diese gegliedert und mit einer Farbe versehen werden. Die Tab-Gruppierung in iOS funktioniert bereits auf Safari, weshalb es nur verständlich ist, dass Google nachziehen möchte.Beide Neuerungen sind gemäss "Techcrunch" noch in der Entwicklung und noch nicht eingeführt. Ein konkretes Datum dafür steht nicht fest. (dok)