Chrome-Suchleiste lässt sich auf Android bald umpositionieren

Google arbeitet hinter den Kulissen offenbar an einer Repositionierung der Suchleiste an den unteren Bildschirmrand, wie "MSPoweruser" schreibt . Das Magazin hat deutliche Hinweise darauf im Code des Browsers gefunden, wie es weiter heisst. Ob Google einfach der obere Teil nach unten verfrachtet oder grösser Änderungen am Design vornimmt, ist noch nicht klar. Auf der Version für iOS ist die umpositionierbare Suchleiste bereits Realität, es dürfte also nur eine Frage der Zeit sein, bis das Feature auch auf Android Einzug hält.Andere Browseranbieter und auch Apps haben mit dem Trend begonnen, Suchleisten sowie Navigationselemente an den unteren Bildschirmrand anzuheften. Dadurch soll die Bedienbarkeit insbesondere grosser Smartphones durch nur eine Hand erleichtert werden. (dok)