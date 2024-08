Google stellt Chromecast-Nachfolger TV Streamer vor

Nachdem Ende Juli bereits geleakt wurde, dass Google an einem Nachfolger für seinen Streaming-Device Chromecast arbeitet ("Swiss IT Magazine" berichtete ), hat Google nun am Dienstag offiziell den TV Streamer vorgestellt. Google TV Streamer ist ein schlankes, KI-gestütztes, personalisiertes Streaming- und Smart-Home-Erlebnis. Das Gerät ist mit den wichtigsten Funktionen von Google TV ausgestattet und dient gleichzeitig als Smart-Home-Hub für Google-Home- und Matter-Geräte. Der Streamer ersetzt laut dem Techkonzern Chromecast und bringt dessen beste Features auf 4K-TVs. Google spricht in diesem Zusammenhang von einer schnelleren Premium-Version des Chromecasts.Im Vergleich zu früheren Chromecast-Generationen verfügt er laut Google über einen verbesserten Prozessor, doppelt so viel RAM und 32 GB Speicherplatz. Dies soll schnellere App-Ladezeiten und eine reibungslosere Navigation ermöglichen. Zudem verfügt der Streamer über 4K-HDR mit Dolby Vision und Dolby Atmos.