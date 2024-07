Googles Chromecast-Nachfolger geleaked

Google arbeitet an einer neuen Version seines TV-Streaming-Geräts Chromecast. Dies berichtet " 9to5Google ", und zeigt dazu auch erste Bilder des Geräts, das in geändertem Formfaktor daherkommt. War Chromecast bis anhin als Dongle konzipiert, den man in den HDMI-Port eines Fernsehers steckte und der damit hinter dem TV verschwand, erinnert das neue Gerät eher an eine klassische, wenn auch sehr flache Set-Top-Box. Hinten an der Box sind auf den Bildern zwei Kabel ersichtlich, man kann davon ausgehen, dass eines davon für den Strom zuständig ist und das zweite für die HDMI-Verbindung. Ebenfalls Teil des Lieferumfangs ist eine Fernbedienung, die im Wesentlichen an diejenige des Vorgängers erinnern soll."9to5Google" ist aber nicht nur in Besitz von Bildern des Chromecast-Nachfolgers gelangt, sondern kennt auch schon dessen Namen. Das Gerät soll als Google TV Streamer auf den Markt kommen. Welche funktionalen Neuerungen der Google TV Streamer bringt und wann das neue Gerät erscheinen wird, ist aktuell noch offen. (mw)