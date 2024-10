Edge 130 kommt mit verbesserten Einstellungen

Microsoft hat seinen Browser Edge in Version 130 allgemein freigegeben. Neben vielen kleinen Verbesserungen im gesamten Browser und natürlich wie üblich Bugfixes wartet die neue Version mit einer verbesserten Navigation durch die Einstellungen auf. Die wichtigsten Einstellungen sind nun rasch an der ersten Stelle erreichbar, wo User danach suchen, nämlich auf der Profiles-Seite. Dazu kommen stark konzentrierte Seiten ("densely populated pages") für Themen wie Privacy, Aussehen des Browsers, Cookies oder System sowie ein Inhaltsverzeichnis. Die Änderungen an den Einstellungen werden nach und nach ausgerollt.Unter MacOS öffnen sich Links in Teams-Chats neu automatisch in Edge, falls dies so eingestellt ist. Damit sei eine nahtlose Browsing-Erfahrung sichergestellt, merkt Microsoft an, die Identität und Userdaten über Microsoft-Apps hinweg integriert. Weitere Änderungen betreffen das Token Binding, das in Edge 130 als veraltet deklariert wird, sowie die neue Richtlinie EdgeEntraCopilotPageContext, die ab Edge 130 verfügbar ist und die bisherige, jetzt veraltete Policy CopilotCDPPageContext ablöst. Unter den Bugfixes finden sich zum Beispiel ein Patch, der Darstellungsprobleme auf gewissen Sharepoint-Sites behebt sowie alle Updates, die in den letzten Dev Channel Builds implementiert wurden. (ubi)